Новосибирцы смогут экономить на путешествиях в 2022 году

8 января 2022 года стартует пятый этап продаж по программе туристического кешбэка. Он продлится до 12 апреля. При оплате путешествия картой «МИР» вернется 20% от стоимости тура или проживания, максимальная сумма кешбэка – 20 тысяч рублей.

Часть оплаченной стоимости возвращается за оплату поездок в любой регион России с 18 января по 30 апреля. С одной карты можно оплатить неограниченное количество туров. Программа распространяется на оплату авиабилетов и проживания в гостиницах от двух ночей.

С начала текущего года программой туристического кешбэка уже воспользовались почти 1,7 млн человек. Они получили возврат на общую сумму около 6,7 млрд рублей.

Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников отметил, что программа позитивно повлияла на развитие туризма в регионе – в 2020-2021 годах существенно увеличилась загрузка региональных санаториев и гостиниц в период низкого спроса. «Благодаря первым двум этапам программы туристического кешбэка Новосибирскую область посетили порядка четырёх тысяч туристов, и с августа 2020 года по январь 2021 года было совершено больше двух тысяч транзакций», – отметил министр.

Лев Решетников подчеркнул, что поездка по Новосибирской области будет интересной как в зимнее, так и весеннее время года – в регионе развит научный, детский и активный туризм, а также оздоровительный отдых. Недавно Новосибирская область вошла в топ-3 по популярности санаторного отдыха в Сибири.

Подробнее о программе можно узнать на сайте.