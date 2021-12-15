Зимнее путешествие: где новосибирцы будут отдыхать на каникулах?

На горнолыжные и морские курорты собираются новосибирцы в новогодние праздники. Билетов практически не осталось. По словам турагентов, почти все отели уже забронированы.

Бронировать новогодние даты нужны в октябре-начале ноября, отмечают эксперты. Потом цены взлетают даже на отели с низким рейтингом. К тому же из-за ковидной пандемии и ограничений путешествовать стало сложнее. Многие границы закрыты, поэтому скидок и горящих туров практически нет.

Наиболее бюджетный вариант отдыха для новосибирцев на праздники — Шерегеш или Алтай. Дороже обойдется поездка в столицы. За отпуск на море, например, в Турции, где сейчас прохладно, туристы из Новосибирска отдадут минимум 140 тыс. руб. на двоих. Теплые направления выйдут еще дороже.

«Доминикана начинается примерно от 130 000 на человека, но это будет Пуэрто-Плата. Это значит, что вы прилетели и еще семь часов едете на автобусе, это далеко. То, что рядом, — примерно 160-180 тыс. руб. на человека. Но все включено, с другой стороны, — рассказывает директор туристического агентства Андрей Щербинин. — Мальдивы — примерно 400 тыс. руб. на двоих и выше на Новый год».