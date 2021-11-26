Ввести QR-контроль готовится авиакомпания S7 Airlines

В самолетах авиакомпании S7 Airlines может быть запущена система пропуска по QR-кодам. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на документ «О порядке подготовки исполнения законопроекта об использовании QR-кодов на транспорте» под подписью гендиректора перевозчика Вадима Клебанова. В нем глава авиакомпании поручает «обеспечить реализацию информирования и проверки медицинских документов при регистрации в аэропорту и посадке на борт, включая закупку оборудования для проверки QR-кодов и привлечения дополнительного персонала». Подлинность документа СМИ подтвердил источник в S7.

Сотрудников компании также обязуют разместить на внутреннем портале QR-код действующего сертификата о полученной прививке против COVID-19, либо справку о медицинских противопоказаниях к вакцинации или перенесенном заболевании. В случае невыполнения требований им грозят санкции.

Начиная с декабря персоналу (членам экипажей, работникам филиалов и центра управления полетами), не предоставившему документы, могут снизить стимулирующую надбавку на 100%, а также отменить надбавки из фондов заместителей гендиректоров. С января к ним будут применены меры в виде закрытия права пролета по корпоративным авиабилетам. На период, пока сотрудник не предъявит QR-код, его поручено отстранить от работы без сохранения заработной платы.

Все это делается, как указано в приказе, «в целях обеспечения непрерывности работы авиакомпании, предупреждения отстранения надзорными органами работников авиакомпании от работы, в том числе от выполнения полетов членов экипажей в связи с отсутствием QR-кодов согласно рассматриваемому Госдумой законопроекту об обязательном введении QR-кодов на транспорте». Добавим, что законопроект о QR-кодах в общественных местах и на транспорте Госдума рассмотрит в первом чтении уже в декабре.

Фото: инстаграм S7 Airlines