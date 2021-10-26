Из Новосибирска можно будет напрямую летать в Таиланд

Компания S7 Airlines запускает прямые рейсы в Таиланд из регионов России. Продажа билетов на Пхукет уже открыта, сообщает пресс-служба авиакомпании. Полететь из Новосибирска на Пхукет можно будет уже с 13 ноября. Самолеты будут летать раз в неделю по субботам. Вылет из аэропорта Новосибирска – в 12:40, прилет на Пхукет – в 20:40. Обратный рейс — также в субботу, в 21:40, самолет прилетает в Новосибирск в 05:50 на следующий день.

Также прямые рейсы на Пхукет будут совершать из Иркутска и Владивостока. Из Владивостока на Пхукет полеты будут выполняться раз в неделю по понедельникам начиная с 15 ноября. Из Иркутска – раз в неделю по четвергам начиная с 11 ноября.