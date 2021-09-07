S7 Airlines возвращает прямые рейсы в ОАЭ

Рейс из Москвы в Фуджейру будет выполняться раз в неделю по пятницам, начиная с 5 ноября. Вылет из Москвы в 08:15, прилет в Фуджейру в 15:00. Обратный рейс вылетает из Фуджейры в 16:00 и приземляется в аэропорту Домодедово в 20:25.

Рейс из Новосибирска в Фуджейру будет выполняться раз в неделю по понедельникам начиная с 1 ноября. Вылет из аэропорта Толмачево в 08:30, прилет в Фуджейру в 11:40. Обратный рейс вылетает из Фуджейры в 12:45 и прибывает в Новосибирск в 21:20.

Рейс из Новосибирска в Рас-эль-Хайму будет выполняться раз в неделю по средам начиная с 3 ноября. Вылет из Новосибирска в 08:35, прилет в Рас-эль-Хайму в 11:40. Обратный рейс вылетает из Рас-эль-Хаймы в 12:45 и приземляется в аэропорту Толмачево в 21:20.

Правила въезда в зарубежные государства и из зарубежных государств в Российскую Федерацию можно найти на сайте авиакомпании.