Речной, пляжный, познавательный, паломнический, культурный — какие еще виды туризма будут развивать в НСО

Об основных направлениях развития сферы туризма в Новосибирской области рассказал на пресс-конференции министр экономического развития региона Лев Решетников. По его словам «реализация самостоятельной государственной программы по туризму в Новосибирской области позволит решать широкий круг задач в развитии туристического потенциала региона, кластерно развивать туристические территории, масштабно позиционировать субъекты сферы туризма в регионе». На реализацию госпрограммы планируется направлять 100-120 млн рублей в год.

Один из примеров кластерного развития территории, который привел Лев Решетников, – это кластер «Обские парки». Он объединяет прибрежные территории Оби и Обского моря с уникальными археологоческими, этнографическими, историко-культурными объектами в границах нескольких районов Новосибирской области: Мошковского, Новосибирского, Ордынского, Сузунского, Искитимского, городов Новосибирск и Бердск. Здесь планируется развитие различных видов туризма: речной, пляжный, познавательный, паломнический, культурный, этнографический, событийный, спортивный. Туристическая привлекательность кластера уже способствует его комплексному развитию.

Министр также подчеркнул, что по итогам 2020 года в национальном туристическом рейтинге Новосибирская область занимает пятнадцатое место.

Инфраструктура туризма Новосибирской области на сегодня включает в себя 284 туристические фирмы, 210 гостиниц, 35 хостелов, 80 баз отдыха, 23 санаторно-курортные организации, 53 детских оздоровительных лагеря.

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