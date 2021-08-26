Прямые чартеры из Новосибирска в Доминикану возвращаются

Первые туристические рейсы в Доминиканскую республику полетят в начале октября. Десять дней отдыха могут обойтись и в сто тысяч, и в миллион.
Первые за последние годы чартерные рейсы из Новосибирска до Доминиканской Республики назначили на 5 и 11 октября. Пятого числа отправится рейс от туроператора Pegas Touristik, одиннадцатого — от ANEX Tour. Забронировать путешествие уже можно на сайтах операторов или агрегаторов.
Стоимость десяти дней отдыха для одного человека с номером в трёхзвёздочном отеле начинается примерно от ста тысяч рублей. Номер «три звезды» на двоих (плюс перелёты и традиционный для этого региона сервис по системе «все включено») обойдется минимум в 174 тысячи. Впрочем, цены за четырехзвездочный номер тоже начинаются примерно с этой отметки.
Для тех, кто не хотел бы экономить на отдыхе, есть и более солидные предложения — цена за пятизвёздочный отель с яхт-клубом, полем для гольфа, теннисным кортом и другими атрибутами хай-класса перевалит за миллион рублей за все те же десять дней.
Обычно путешественников в Доминикану доставляют через в Пунта-Кане — район республики на востоке страны, омываемый водами Атлантического океана и Карибского моря.
Перевозки пока будут осуществлять две компании: AZUR air и Nordwind, обе отправляют в полет самолет Boing 777, который может вместить свыше пятисот кресел.
Большинство отелей, с которыми сотрудничает туроператор — Bahia, Barcelo, Grand Palladium, Melia, Iberostar — открыты и полноценно работают.
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