Прямые чартеры из Новосибирска в Доминикану возвращаются

Первые за последние годы чартерные рейсы из Новосибирска до Доминиканской Республики назначили на 5 и 11 октября. Пятого числа отправится рейс от туроператора Pegas Touristik, одиннадцатого — от ANEX Tour. Забронировать путешествие уже можно на сайтах операторов или агрегаторов.

Стоимость десяти дней отдыха для одного человека с номером в трёхзвёздочном отеле начинается примерно от ста тысяч рублей. Номер «три звезды» на двоих (плюс перелёты и традиционный для этого региона сервис по системе «все включено») обойдется минимум в 174 тысячи. Впрочем, цены за четырехзвездочный номер тоже начинаются примерно с этой отметки.