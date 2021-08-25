Глэмпинг-гостиницы, Дом фермера и сельские гостевые дома — какие проекты регионального туризма получили господдержку

Гранты из федерального бюджета помогли реализовать в Новосибирской области нестандартные проекты, направленные на развитие регионального туризма. Ещё больше возможностей должна дать региональная поддержка.
Лев Решетников
Министр экономического развития Новосибирской области
«По поручению Губернатора Новосибирской области практику предоставления точечной помощи небольшим проектам мы планируем начать на уровне региона уже с 2022 года в рамках новой государственной программы по развитию туризма в Новосибирской области».
Всего осенью 2020 года восемь проектов от Новосибирской области получили средства из федерального бюджета в рамках конкурса на грантовую поддержку общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма. Шесть проектов в настоящее время завершают реализацию.
На средства гранта парк-отель «Сосновый бор» построил четыре модульные гостиницы в формате «глэмпинг-размещения», санаторий «Краснозерский» направил средства на создание условий для отдыха людей с ограниченными возможностями здоровья, отель Борвиха Hotel&SPA планирует развивать направление экологического туризма для туристов старшего поколения, а также людей с ограниченными возможностями здоровья. Для развития сельского туризма на территории Чулымского района запланировано открытие «Дома фермера», посвященного сельскому быту начала 19 века. На территории Коченевского района в рамках проекта «В гостях у Федосихи» подходит к завершению строительство сельских гостевых домов, предусматривающих круглогодичное проживание. Проект направлен на популяризацию сельского образа жизни и фермерства, а также приобщение населения к национальным русским традициям и обычаям. Международный центр «Сибирь» планирует создание новой системы информационного управления в сфере туризма в городе Новосибирске (мобильный портал, CRM-система, колл-центр).
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