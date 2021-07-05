Новосибирцы предпочитают отдыхать в Турции – отечественные курорты стали менее популярны из-за пандемических ограничений

После введения коронавирусных ограничений на въезд на куроры Краснодарского края жители Новосибирска стали выбирать отдых а в Турции и других зарубежных странах. Об этом «АиФ-Новосибирск» рассказала директор турагентства «Море рядом» Екатерина Лисица. Напомним, с 1 июля в гостиницы Кубани смогут заселяться только туристы с документом о перенесенном COVID-19 и сертификатом о вакцинации от коронавируса. По словам представителя турагентства, после введения данных требований спрос на туры в Краснодарский край упал. Это вызвано тем, что 22 июня было открыто авиасообщение с Турцией – отдых в этой жаркой стране для новосибирцев более выгодный, и они ждали ее открытия.

«Кроме того, к моменту открытия Турции в отелях и санаториях России мест практически не было. Для примера: в начале июня мы искали санаторий хорошего уровня для наших туристов на август на 2 недели. Мы не нашли ни одного варианта, все санатории были забронированы до сентября. Мы были вынуждены переориентировать туристов на курорт Кавказские Минеральные воды. Та же история с отелями и гостевыми домами. Все достойные объекты Краснодарского края были практически полностью забронированы до конца сезона ещё до открытия Турции. Плюс к этому, ввели ограничения и поток новых заявок на Россию, конечно, упал», – рассказала Екатерина Лисица.

Однако есть и те, кто ранее забронировал тур в Краснодарский край. Среди них есть две категории. Первая - это те, кто купил тур на курорты России за неимением выбора. Когда власти объявили об открытии Турции и других стран, эти новосибирцы сразу захотели поменять направление отдыха, так как на заграничные курорты можно въехать лишь с ПЦР-тестом. Вторая категория – туристы, которые с самого начала и планировал отдохнуть в России. Часть из них свои планы менять не собираются.

«Некоторые же интересуются условиями отмены туров. Но ведь нельзя просто так взять и отменить тур, ведь туроператор несёт от этого расходы, которые ему выставляет отель и авиакомпания. Соответственно, эти потери переходят и на туриста. Поэтому туры с заездом меньше чем через месяц, отменить безболезненно нельзя. Это многих туристов останавливает, они становятся заложниками ситуации», – отмечает Екатерина.

Также в конце июня были открыты полеты в 8 стран, в том числе в США и Италию и на курорты Болгарии, Хорватии и Кипра. Новосибирские туристы уже активно интересуются возможность полететь на отдых на Кипр. «Кипр пользуется большим спросом, тем более что туда есть прямой рейс из Новосибирска, – прокомментировали в турагентстве. – Египет, Абхазия, ОАЭ – тоже на прямых рейсах, спрос на них есть. Хорватия, Болгария, Италия, Греция, Мексика, Мальдивы, Куба, Сейшелы – через Москву. Для сибиряков это не массовые направления, но интерес есть, бронируем их тоже периодически».