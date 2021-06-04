Отпуск на Кипре. «Уральские авиалинии» запускают прямые рейсы в Пафос из Новосибирска

Компания «Уральские авиалинии» в июне запустит прямые рейсы в Пафос (остров Кипр) из Новосибирска, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Самолеты будут летать из пяти городов России. Из Новосибирска вылет будет совершаться два раза в неделю. «Рейсы будут выполняться по следующему расписанию: Санкт-Петербург – Пафос с 8 июня по вторникам, Казань – Пафос с 12 июня по субботам, Самара – Пафос с 19 июня по субботам, Новосибирск – Ларнака с 20 июня по воскресеньям, Новосибирск – Пафос с 21 июня по понедельникам, Екатеринбург – Пафос с 22 июня по вторникам», — говорится в сообщении.

К полету будут допущены пассажиры, прошедшие вакцинацию или имеющие отрицательные результаты ПЦР-теста. Детям до 12 лет тест не требуется.