Старт авиасообщения между Новосибирском и Сеулом перенесли на середину июня

Компания S7 запускает прямые рейсы из Новосибирска в Сеул с 18 июня. В столицу Южной Кореи самолеты из Новосибирска будут летать раз в неделю. Рейсы возобновляются после вынужденного перерыва, который был введен из-за ковидных ограничений в марте 2020 года.

Пресс-служба авиакомпании сообщает, что вылет из аэропорта Новосибирска в столицу Южной Кореи будет в пятницу в 22:35, прилет в аэропорт Сеула – в 05:55 субботы (время местное). Обратный рейс будет выполняться еженедельно по субботам – вылет в 06:55, приземление в Новосибирске – в 11:05.

Рейсы будут выполняться на самолетах A320neo – улучшенной версий узкофюзеляжных пассажирских реактивных самолётов семейства Airbus A320. Отметим, что на сегодняшний день авиакомпания S7 является единственным перевозчиком, который открыл рейсы в столицу Южной Кореи из новосибирского аэропорта Толмачево.