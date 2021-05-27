Компания S7 запускает в нашем городе два новых направления

Авиакомпания S7 Airlines открывает в Новосибирске два новых направления для перелетов. Как сообщает пресс-служба новосибирского аэропорта Толмачево, с 3 июня запустят прямые рейсы из областного центра рейсы в Ханты-Мансийск, а с 4 — в Томск. Авиаперевозки будут осуществлять лайнеры Embraer RJ-170. На их борту способны разместиться до 78 пассажиров экономического класса.

Планируется, что в Ханты-Мансийск самолеты начнут летать с частотой два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям. Полет займет два часа. В свою очередь рейсы «Новосибирск — Томск» будут выполняться по понедельникам и пятницам. Расчетное время в пути — менее одного часа. «Вышеуказанные рейсы будут выполняться до 30 ноября 2021 года в рамках программы субсидирования региональных авиаперевозок», – рассказали в пресс-службе Толмачево

Фото: архивы пресс-служб