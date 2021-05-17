Летим в Южную Корею. С 25 мая возобновится авиасообщение между Новосибирском и Сеулом

Оперштаб РФ заявил об увеличении регулярных рейсов из России в Южную Корею. В числе городов, из которых будут летать самолеты в Сеул, – Новосибирск.

С 25 мая вырастет число регулярных рейсов из России в Южную Корею. Самолеты в Сеул начнут летать из пяти городов нашей страны. Рейсы из Владивостока будут организованы три раза в неделю. Улететь в Сеул из Новосибирска, Забаровска, Иркутска и Южно-Сахалинска можно будет один раз в неделю.

Кроме того, 25 мая Россия вновь запустит пассажирские рейсы в Исландию, Мальту, Португалию и Мексику.

Напомним, в конце марта прошлом года Россия прекратила авиасообщения с другими странами из-за начавшейся коронавирусной пандемии. На сегодня правительство оценивает ситуацию с заболеваемостью как нормальную. В связи с этим постепенно возобновляются рейсы в страны, где сложилась наиболее благоприятная эпидемиологическая обстановка.