Туристический сектор Новосибирска скосил коронавирус. Сейчас в городе работает менее двухсот компаний

До коронавирусной пандемии в Новосибирске работало более четырехсот туркомпаний. Большая часть из них закрылась или перепрофилировалась. Об этом рассказал председатель Новосибирской ассоциации туристических организаций (НАТО) Дмитрий Микитченко. «Больше всех пострадал турагентский сектор, поскольку дополнительных доходов, помимо продажи туров, у них нет. До пандемии в регионе работало более четырехсот туркомпаний. По нашим оценкам, в настоящее время большая часть приостановили деятельность, либо сменили род деятельности. Многие компании сократили арендуемые площади», — отметил господин Микитченко. По его словам, помощь от государства (кредиты на зарплаты, отсрочки по налогам) выправить ситуацию не смогла. К тому же, в прошлом месяце власти официально завершили оказывать поддержку компаниям, пострадавшим из-за коронавируса. По мнению председателя НАТО, если правительство в ближайшее время не продлит меры поддержки, вполне ожидаемо дальнейшее сокращение отрасли.