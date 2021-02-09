Пройдет зима — приезжайте к нам. Новосибирск попал в топ городов, привлекательных для весенних путешествий

Наш город признан одним из популярных вариантов для поездок по России ближайшей весной. Это следует из количества поисковых запросов на авиабилеты, сообщает сервис OneTwoTrip.

Специалисты рынка проанализировали поисковые запросы пользователей на авиабилеты с вылетом с 1 марта до 31 мая. Наибольшей популярностью предсказуемо пользуются Москва, Сочи, Санкт-Петербург. «Столица традиционно возглавляет список желаемых направлений в любое время года, а весной билеты туда ищут 15% путешественников. — комментируют аналитики. — На втором месте — Сочи, куда хотел бы отправиться каждый десятый респондент». В топ городов вошли Симферополь, Краснодар, Калининград, Минеральные Воды, Екатеринбург и наш Новосибирск.