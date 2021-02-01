У путешественников будет более богатый выбор. Греция и Сингапур открывают границы для России

Уже в начале следующей недели россияне смогут улететь в Грецию и Сингапур. Дважды в неделю будут организованы рейсы из Москву в Афины. В Сингапур из столицы России запланировано сразу три еженедельных рейса. Напомним, что накануне возобновили авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром. Теперь авиакомпании смогут выполнять рейсы Москва — Ханой (два раза в неделю), Москва — Дели (два раза в неделю), Москва — Хельсинки (два раза в неделю), Москва — Доха (три раза в неделю), Санкт-Петербург — Хельсинки (два раза в неделю).