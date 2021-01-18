Вьетнам, Индия, Финляндия и Катар ждут в гости россиян. Авиасообщение еще с четырьмя странами восстановят с 27 января

Россия возобновит авиасообщение еще с четырьмя странами с 27 января. Речь идет о Вьетнаме, Индии, Финляндии и Катаре. Ожидается, что будут организовывать несколько еженедельных вылетов из Москвы. Рейс во Вьетнам Москва — Ханой будет выполняться два раза в неделю, в Индию Москва — Дели — два раза в неделю, самолеты в Хельсинки из Москвы и Санкт-Петербурга тоже будут вылетать дважды в неделю, рейсы в Катар Москва — Доха — три раза в неделю. Число рейсов между Россией и Египтом вырастет до пяти раз в неделю.