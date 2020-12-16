Останемся дома. Подавляющее большинство новосибирцев не собираются путешествовать на новогодних каникулах

Восемьдесят пять процентов новосибирцев собираются провести длинные январские выходные дома. Таковы итоги опроса, проведенного сервисом «Яндекс.Путешествия». При этом в качестве самой частой причины отказа от поездок фигурирует «недостаток средств» (тридцать четыре процента респондентов). Двадцать девять процентов опрошенных признались, что в принципе имеют привычку проводить зимние каникулы дома. Конечно, не обошлось и без темы коронавируса: тринадцать процентов решили на этот раз не паковать чемоданы, опасаясь заражения. Других новосибирцев (девять процентов) настораживают ограничительные меры, которые могут испортить отдых.