Только прошедшие тест на коронавирус новосибирцы смогут путешествовать в Республику Казахстан.
В Казахстан теперь пускают только со справкой
Пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области сообщает: граждан Новосибирской области не пропустят в Казахстан без справки о результатах теста на COVID-19. Постановление вынес главный государственный врач республики. Иностранные граждане, которые следуют в Казахстан, должны предоставлять справки о прохождении теста на коронавирусную инфекцию методом ПЦР, отобранным не раньше семидесяти двух часов на момент пересечения границы. Лиц кроме граждан Казахстана без справок допускать на территорию республики не будут.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.