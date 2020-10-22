18+

В Казахстан теперь пускают только со справкой

Только прошедшие тест на коронавирус новосибирцы смогут путешествовать в Республику Казахстан.

Пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области сообщает: граждан Новосибирской области не пропустят в Казахстан без справки о результатах теста на COVID-19. Постановление вынес главный государственный врач республики. Иностранные граждане, которые следуют в Казахстан, должны предоставлять справки о прохождении теста на коронавирусную инфекцию методом ПЦР, отобранным не раньше семидесяти двух часов на момент пересечения границы. Лиц кроме граждан Казахстана без справок допускать на территорию республики не будут.

Екатерина Филиппова,
Комментарии

Наши проекты