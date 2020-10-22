В Казахстан теперь пускают только со справкой

Пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области сообщает: граждан Новосибирской области не пропустят в Казахстан без справки о результатах теста на COVID-19. Постановление вынес главный государственный врач республики. Иностранные граждане, которые следуют в Казахстан, должны предоставлять справки о прохождении теста на коронавирусную инфекцию методом ПЦР, отобранным не раньше семидесяти двух часов на момент пересечения границы. Лиц кроме граждан Казахстана без справок допускать на территорию республики не будут.