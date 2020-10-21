В самолетах теперь можно не расставаться с питомцами

В инстаграм-аккаунте российской авиакомпании появилось сообщение об изменении правил перевозки домашних животных: «Отправляясь в путешествие, нам приходится оставлять дома своих четвероногих друзей, с которыми грустно расставаться даже на короткое время. А что, если взять питомца в отпуск? Для нас важно, чтобы вы ни на минуту не расставались с любимыми, поэтому мы добавили возможность перевозки животных весом до пятнадцати кг в салоне самолета». Раньше в салон разрешали брать только зверей весом до восьми килограммов вместе с переноской и запрещали вынимать из нее своих братьев меньших во время полета. «Но если ваш питомец весит больше, вы все равно сможете взять его с собой в путешествие, оформив услугу „Багаж в салон“, — отметили в компании «Уральские авиалинии». — При этом ваш четвероногий друг не будет находиться под сиденьем впереди стоящего кресла. Весь полет он проведет рядом с вами — на соседнем кресле — и фактически будет вашим соседом в путешествии». У нововведения уже появились и сторонники, и противники, в частности страдающие аллергией на шерсть животных.