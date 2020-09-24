Вернувшимся из-за границы россиянам придется отправиться на самоизоляцию

Они вступили в силу с 24 сентября. До этого приехавшим из-за рубежа было необходимо иметь справку об отсутствии коронавируса, при его осутствии нужно было сдать тест.

Глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе пояснила новые правила РБК: «Человек, вернувшийся из-за границы, должен опубликовать на портале госуслуг результаты теста в трехдневный срок. Согласно тексту постановления, предполагается, что человек приехал — сдал тест, и сидит дома. Видимо, самоизоляция при самом хорошем раскладе может занять трое суток».