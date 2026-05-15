Диетолог рекомендует употреблять нежирную тушенку не чаще двух раз в неделю

Ресурсная Компания — Сибирь» (РРК-Сибирь) провела исследование среди своих потребителей и отметила, что в первом квартале 2026 года потребление тушеной говядины бренда «СИЛА Алтайская» выросло на 66% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Причем наиболее заметный разрыв зафиксирован в Центральном федеральном округе (ЦФО): 84% – говядина и 2% – свинина. Хотя в среднем по рынку только 50% потребителей в этом регионе отдают предпочтение говядине.

В свою очередь, наименьшая разница — в Приволжском федеральном округе (ПФО): 55% – говядина и 40% свинина. Исключением остается Северо-Западный федеральный округ (СЗФО), здесь свинины потребляют в 6 раз больше, чем говядины (76% против 13%).

Генеральный директор «РРК — Сибирь» Елена Бондаренко привела данные опроса аналитического центра компании: «Мы выяснили, что в прошлом году 77% семейных пар покупали тушенку как безопасный, натуральный продукт для приготовления домашних блюд, например, картошки или макарон. 53% пар без детей выбирают этот продукт для экономии денег на любимые развлечения. Среди одиноких людей 58% приобретают тушенку, чтобы сэкономить время на приготовлении пищи».

Диетолог, кандидат медицинских наук Елена Мурашина говорит, что потребление консервированного мяса может быть вписано в рацион здорового человека как источник белка. «Но в целом надо придерживаться сбалансированного питания, отдавать предпочтение нежирным видам мяса - говядине, птице, сочетать с овощами и не употреблять тушенку чаще двух раз в неделю».