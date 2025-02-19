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Новосибирцы смогут узнать о зарегистрированы на их имя сим-картах через Госуслуги

Если на абонента оформлен номер без его ведома, номер можно будет отключить.

pxhere.com

С начала 2025 года в России введены новые требования к обороту сим-карт. Новыми правилами их покупки и активации предусмотрены идентификация личности, запрет на активацию без проверки, ограничение количества номеров на одного абонента и проверку при онлайн-покупках.

С 1 апреля абоненты также смогут узнать, какие сим-карты зарегистрированы на их имя, через портал Госуслуги. Если на человека оформлены номера без его ведома, их можно будет отключить. Для корпоративных клиентов сим-карты должны регистрироваться строго на сотрудников, заключивших трудовой или гражданско-правовой договор.

Требования к покупке сим-карт иностранными гражданами с 1 января стали особенно строгими. Один человек может оформить на себя не более 10 номеров, включая корпоративные. Для заключения договора связи нужен СНИЛС, учетная запись на портале Госуслуг и подтверждение личности по биометрии, зарегистрированной в Единой биометрической системе. Договор можно заключить только очно в салоне связи. В документе должен быть указан уникальный номер устройства из 15 знаков – IMEI.

pxhere.com

Если сим-карта иностранным гражданином уже приобретена, то нужно до 1 июля подтвердить личность в салоне связи. Понадобится СНИЛС, учетная запись Госуслуг, IMEI устройства и биометрия. Если уже оформлено более 10 сим-карт, то до 1 июля нужно будет расторгнуть лишние договоры, чтобы оставаться на связи. Если этого не сделать, с 1 июля оказание услуг по всем номерам будет приостановлено.

По словам министра цифрового развития и связи Новосибирской области Сергея Цукаря, целью нововведений является обеспечение дополнительного контроля за выдачей сим-карт в целях предотвращения телефонных мошеннических действий с ними.

Еще одно изменение в законодательстве коснулось лидеров общественного мнения, имеющих более 10 тысяч подписчиков в социальных сетях, мессенджерах, блогах. Владельцы таких каналов обязаны передавать свои данные в Роскомнадзор. Это требование касается как физических, так и юридических лиц. Заявление подается самостоятельно через Госуслуги.

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