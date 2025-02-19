Новосибирцы смогут узнать о зарегистрированы на их имя сим-картах через Госуслуги

С начала 2025 года в России введены новые требования к обороту сим-карт. Новыми правилами их покупки и активации предусмотрены идентификация личности, запрет на активацию без проверки, ограничение количества номеров на одного абонента и проверку при онлайн-покупках.

С 1 апреля абоненты также смогут узнать, какие сим-карты зарегистрированы на их имя, через портал Госуслуги. Если на человека оформлены номера без его ведома, их можно будет отключить. Для корпоративных клиентов сим-карты должны регистрироваться строго на сотрудников, заключивших трудовой или гражданско-правовой договор.

Требования к покупке сим-карт иностранными гражданами с 1 января стали особенно строгими. Один человек может оформить на себя не более 10 номеров, включая корпоративные. Для заключения договора связи нужен СНИЛС, учетная запись на портале Госуслуг и подтверждение личности по биометрии, зарегистрированной в Единой биометрической системе. Договор можно заключить только очно в салоне связи. В документе должен быть указан уникальный номер устройства из 15 знаков – IMEI.