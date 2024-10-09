Сколько часов ежедневно новосибирцы «сидят» в смартфонах?

Треть жителей нашей страны пользуются смартфоном более четырех часов в день, пишет НДН.инфо, ссылаясь на исследования компании «Ингосстрах» и Аналитического центра НАФИ.

Эксперты сообщают, что 85% россиян пользуются смартфоном более 1 часа в день. Треть россиян (31%) имеют около 1-2 часов экранного времени ежедневно, четверть (24%) проводят за смартфоном от 3 до 4 часов в день, 30% опрошенных пользуются своим гаджетом более 4 часов ежедневно.

По словам аналитиков, активными пользователями гаджетов являются молодые люди в возрасте до 24 лет. Среди них каждый второй проводит в смартфоне больше четырех часов в день. Также среди пользователей гаджета высокое место в рейтинге занимают неработающие граждане и преимущественно женщины.

Популярность приложений выглядит следующим образом: на первом месте — мессенджеры, более 40% россиян заходят в них более 5 раз в день. Далее идут приложения для просмотра новостей и видео, за ними следуют социальные сети, банковские приложения и электронная почта.