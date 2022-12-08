43% россиян признались в гаджетозависимости

43% россиян отмечают у себя зависимость от гаджетов и интернета. В этом абсолютно уверены 12% граждан, еще 31% скорее уверены, что это так. 53% полагают, что не страдают от диджитал-зависимости: у каждого пятого (19%) в этом нет сомнений, а 38% скорее не видят у себя подобных симптомов.

В основном от гаджетов и интернета зависима молодежь — среди респондентов до 24 лет о ее наличии говорят 54%, тогда как среди опрошенных старше 45 — только 35%.

Почти половина (44%) опрошенных сознательно идет на девайс-детокс, отказываясь на время от пользования устройствами. 18% делают это ежедневно, 10% — несколько раз в неделю, 9% — несколько раз в месяц, 6% — несколько раз в год, 1% делает это раз в несколько лет. 56% россиян никогда не отказываются от цифровых благ цивилизации.

Тех, кто организует себе диджитал-детокс ежедневно, больше всего среди представителей поколения старше 45 (22%). Тех же, кто не практикует сознательный отказ от интернета, больше всего среди россиян в возрасте от 35 до 44 лет (60%).