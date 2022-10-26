Умные домашние помощники стали на 20% популярнее среди новосибирцев

По данным МегаФона, наиболее востребованы в Новосибирской области системы и модули для контроля энергопотребления, для охраны дома, «умные» сигнализации в автомобилях, устройства для контроля котлов отопления, а также шлагбаумов и ворот. Жители региона активно управляют ими через мобильные приложения или sms-команды – ежемесячно на терминалы их поступает более 170 тысяч.

«Мы видим спрос на умных помощников в Новосибирской области, и с каждым годом их востребованность увеличивается. Для жителей региона важно оптимизировать ежедневные рутинные процессы: контроль энергопотребления, безопасность жилья и транспорта. Чаще всего интернет вещей востребован у жителей крупных областных городов – Новосибирска и Бердска, а также к нему прибегают жители частных домов, расположенных вблизи мегаполисов. В таких локациях умные помощники с GSM-модулями работают за счет мобильной связи, в том числе там, куда не «добивает» сеть Wi-Fi», – рассказывает директор МегаФона в Новосибирской области Денис Трофимчук.

По прогнозам экспертов, среднегодовые темпы роста мирового рынка товаров для «умного дома» до 2023 года составят в среднем около 30%.