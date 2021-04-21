Кэшбэк и бонусы: как мобильное приложение MobiCash поможет сэкономить приплатежах

Большинство из нас пользуется мобильными банками, накапливая при этом бонусы или кэшбэк. Но сколько фактически ваш банк начисляет за ЖКХ платежи? А ведь вы совершаете их регулярно! Сервис MobiCash дает возможность жителям Новосибирской области не только платить за коммунальные услуги без комиссии, но и возвращать при этом до 10% от уплаченной суммы.
С помощью сервиса MobiCash можно оплачивать регулярные счета где угодно – это удобно и выгодно. Получайте и оплачивайте все счета в одном месте и копите бонусы – с бесплатным мобильным приложением MobiCash можно ощутимо экономить время и деньги. Вот несколько причин, почему стоит установить приложение MobiCash на свой смартфон:
- Единое приложение для всех платежей. Ведите учет расходов, контролируйте сроки платежей в приложении MobiCash. В MobiCash все ЖКХ платежи – без комиссии.
- Бонусы за платежи. По программе лояльности «Для друзей» MobiCash начисляет за платежи бонусы. Их можно обменять на сертификаты номиналом от 100 до 1000 рублей и оплатить ими до 100% стоимости товара или услуги. Сертификаты используются для получения скидки при покупке контента в интернет-магазине «ЛитРес» или оплаты промокода на подписку в онлайн-кинотеатре Okko, медиасервисе MEGOGO, электронной библиотеке Bookmate. Вы также можете пополнить бонусами баланс мобильного телефона.
- Двойной кэшбэк. Сервис возвращает до 10% суммы бонусами по программе лояльности «Для друзей» даже за регулярные платежи, например, за образовательные и коммунальные услуги. И это немало: к примеру, если средняя сумма оплаты составляет 3000 рублей, то при условии платежей в адрес «предприятий месяца»* сразу 300 рублей будут зачислены на ваш бонусный счет. Если ваш банк также начисляет кэшбэк – вы получаете двойную выгоду! Для оплаты можно использовать дебетовую или кредитную карту любого российского банка. Работает мобильное приложение и с Apple Pay и Samsung Pay (для тех, кто не любит регистрировать новые карты и вводить данные).
Сейчас 10% можно вернуть за ЖКХ платежи по счетам:
МУП г. Новосибирска «Горводоканал»,
АО «Новосибирскэнергосбыт»,
АО «МКС-Новосибирск»,
Фонд модернизации ЖКХ,
ООО «Цифрал-Сервис Сибирь»,
ООО «Экология-Новосибирск»,
ООО «Сибирская тепло-энергетическая компания»,
АО «Сибирская энергетическая компания».
Список партнеров MobiCash, у которых до 100% суммы счета можно оплатить бонусами, постоянно обновляется. Заходите в раздел «Программа лояльности», чтобы увидеть актуальный список предприятий и условия участия в программе лояльности.
Как начать пользоваться MobiCash?
- Скачать бесплатное приложение с App Store или Play Market.
- Зарегистрировать в разделе «Кошелек» банковскую карту (можно несколько и даже кредитные) или воспользоваться для платежа Apple Pay или Samsung Pay.
- Активировать программу лояльности, чтобы получать бонусы.
Теперь можно совершать платежи в любое удобное для вас время. Отсканируйте QR-код с платежной квитанции или заведите шаблон в разделе «Предприятия» на нужной странице. Заполняйте форму, выставляйте счет на нужную сумму и платите. Если предприятие направляет электронные счета, то после первой оплаты любым способом (по QR-коду или шаблону) вы получите push-уведомление о поступлении счета и сможете оплатить его сразу или когда будет удобно – cчет будет ждать вас в разделе «Счета».
Порекомендуйте предприятия, которые можно зарегистрировать в MobiCash
Если нужного предприятия нет в списке партнеров, просто отсканируйте в приложении QR-код с квитанции или обратитесь к сервису в соцсетях, через службу поддержки в приложении ли написав сообщение на сайте, и предприятие оперативно зарегистрируют лично для вас. MobiCash всегда на связи!
MobiCash – это не просто удобный способ оплаты счетов, но и возможность экономить и даже зарабатывать.
Актуальный список партнеров сервиса и условия программы лояльности «Для друзей» — в приложении MobiCash. Передача показаний приборов учета и рассылка электронных счетов пока осуществляется не для всех предприятий. Период передачи показаний может быть ограничен предприятием — партнером MobiCash.
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