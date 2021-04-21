Кэшбэк и бонусы: как мобильное приложение MobiCash поможет сэкономить приплатежах

С помощью сервиса MobiCash можно оплачивать регулярные счета где угодно – это удобно и выгодно. Получайте и оплачивайте все счета в одном месте и копите бонусы – с бесплатным мобильным приложением MobiCash можно ощутимо экономить время и деньги. Вот несколько причин, почему стоит установить приложение MobiCash на свой смартфон:

Единое приложение для всех платежей. Ведите учет расходов, контролируйте сроки платежей в приложении MobiCash. В MobiCash все ЖКХ платежи – без комиссии.

Ведите учет расходов, контролируйте сроки платежей в приложении MobiCash. В MobiCash все ЖКХ платежи – без комиссии. Бонусы за платежи. По программе лояльности «Для друзей» MobiCash начисляет за платежи бонусы. Их можно обменять на сертификаты номиналом от 100 до 1000 рублей и оплатить ими до 100% стоимости товара или услуги. Сертификаты используются для получения скидки при покупке контента в интернет-магазине «ЛитРес» или оплаты промокода на подписку в онлайн-кинотеатре Okko, медиасервисе MEGOGO, электронной библиотеке Bookmate. Вы также можете пополнить бонусами баланс мобильного телефона.

По программе лояльности «Для друзей» MobiCash начисляет за платежи бонусы. Их можно обменять на сертификаты номиналом от 100 до 1000 рублей и оплатить ими до 100% стоимости товара или услуги. Сертификаты используются для получения скидки при покупке контента в интернет-магазине «ЛитРес» или оплаты промокода на подписку в онлайн-кинотеатре Okko, медиасервисе MEGOGO, электронной библиотеке Bookmate. Вы также можете пополнить бонусами баланс мобильного телефона. Двойной кэшбэк. Сервис возвращает до 10% суммы бонусами по программе лояльности «Для друзей» даже за регулярные платежи, например, за образовательные и коммунальные услуги. И это немало: к примеру, если средняя сумма оплаты составляет 3000 рублей, то при условии платежей в адрес «предприятий месяца»* сразу 300 рублей будут зачислены на ваш бонусный счет. Если ваш банк также начисляет кэшбэк – вы получаете двойную выгоду! Для оплаты можно использовать дебетовую или кредитную карту любого российского банка. Работает мобильное приложение и с Apple Pay и Samsung Pay (для тех, кто не любит регистрировать новые карты и вводить данные).

Сейчас 10% можно вернуть за ЖКХ платежи по счетам:

МУП г. Новосибирска «Горводоканал»,

АО «Новосибирскэнергосбыт»,

АО «МКС-Новосибирск»,

Фонд модернизации ЖКХ,

ООО «Цифрал-Сервис Сибирь»,

ООО «Экология-Новосибирск»,

ООО «Сибирская тепло-энергетическая компания»,

АО «Сибирская энергетическая компания».