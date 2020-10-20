С обновленной версией культовой камеры Instax фотосъемка станет еще проще и качественнее

Instax mini 11 – улучшенная версия самой популярной модели линейки Instax. Новинка выйдет сразу в пяти цветовых решениях: нежная лаванда, белый лед, голубое небо, дерзкий уголь и дымчатая роза.

Улучшенное качество печати, автоматическая экспозиция, специальный режим селфи и зеркальце возле объектива, возможность кастомизировать камеру – Instax mini 11 предоставляет любителям ярких кадров бесконечный простор для творчества.

Вместе с Instax mini 11 на рынок выходит новая пленка – instax mini BLUE MARBLE film. Элегантный паттерн на рамке напоминает мрамор и станет прекрасным дополнением к любому снимку.