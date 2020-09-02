Новосибирский агростартап привлек $4 млн инвестиций на масштабирование

Инвестиции пойдут на развитие IT-платформы iFarm Growtune — системы управления вертикальными фермами, которая позволяет получать качественный урожай в гарантированные сроки, и четырехкратное расширение ассортимента культур. Компания планирует усовершенствовать автоматизацию вертикальных ферм для минимизации человеческого участия в производственном процессе и завершить эксперименты по выращиванию клубники, помидоров черри, редиса, сладких и острых перцев.

Сейчас iFarm работает над 50 проектами в Европе, Ближнем Востоке и СНГ. Из них половина — уже в стадии промышленной эксплуатации и строительства. Суммарно посадочная площадь объектов составляет более 10000 м², а выращенная на фермах клиентов зелень, со средней урожайностью 4 кг/м², поставляется в рестораны и федеральные сети (Kesko, S-Group, «Лента», «Азбука вкуса», «Бахетле» и другие).