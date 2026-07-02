Недвижимость, отпуск, образование: новосибирцы поделились целями, на которые копят деньги

Основной целью накоплений новосибирцев является формирование подушки безопасности (об этом сообщили 36% респондентов). 20% откладывают на покупку недвижимости, 19% — на отпуск. Кроме того, новосибирцы копят в надежде открыть свое дело (6% респондентов). 9% горожан признались, что копят деньги без цели. Такие направления, как образование, медицина, дорогие покупки, набрали по 7%. Об этом рассказали аналитики сервиса SuperJob, которые провели соответствующее исследование.

Эксперты отметили, что для мужчин чаще в приоритете инвестиционные цели и накопления «на будущее детей», а женщины откладывают на отдых и свое образование.

Респонденты до 35 лет копят на недвижимость, путешествия, авто, медицинские услуги, крупные покупки и обучение. У опрошенных от 35 до 45 лет значительное место занимает забота о будущем детей (на эти цели копят 19% горожан). Новосибирцы 45+ сообщали о формировании пенсионных накоплений.

При этом большинство новосибирцев не могут позволить себе откладывать в копилку значительную часть дохода: 32% откладывают менее 10% ежемесячного дохода. Чуть больше четверти направляют в сбережения от 10 до 25% заработка. От 26 до 33% дохода складывают «в кубышку» лишь 9% новосибирцев.