Как изменились зарплаты в Новосибирске за год?

По итогам первого полугодия 2025-го чистая среднемесячная зарплата в Новосибирске выросла на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — теперь этот показатель достиг отметки в 88,2 тысячи рублей, пишет Сиб.фм.

В рейтинге РИА Новости из ста крупных городов России Новосибирск занял 32-ю строчку. При оценке учитывался не только уровень зарплаты, но и соотношение её и фиксированного потребительского набора. В Новосибирске средняя чистая зарплата в 3,58 раза выше цены потребительского набора.

Певрое место рейтинга занял Новый Уренгой, где жители на свою среднюю чистую зарплату могут купить почти 6 фиксированных потребительских наборов. За ним с небольшим отрывом следует Салехард, где заработная плата позволяет приобрести более 5,5 наборов. Третье место — у Южно-Сахалинска с результатом в 5,25. Самый низкий балл рейтинга (2,16) — у Нальчика.