Какие продукты на полках новосибирских магазинов взлетели в цене?

С начала 2025 года в Новосибирской области существенно подорожали сыр и мед, пишет НДН.инфо со ссылкой на данные из официальной сводки Новосибирскстата.

Теперь килограмм сыра в среднем обходится в 937,68 рубля. Цена на этот продукт выросла более чем на 40 рублей за неделю!

Вслед за сыром подорожание затронуло и другой натуральный продукт — мед, пишет издание. Аналитики Новосибирскстата зафиксировали, что средняя стоимость килограмма меда в области достигла 562 рублей.

При этом некоторые сладости в регионе, наоборот, подешевели. Так, цены на варенье, джем и повидло упали на 3,1%. Стоимость печенья снизилась на 2,3%, карамели — на 2,2%.