Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Образ жизни
  • Финансы
  • News
Финансы

Поделиться:

Какие продукты на полках новосибирских магазинов взлетели в цене?

А какие, наоборот, стали дешевле? Рассказали в Новосибирскстате.

pxhere.com

С начала 2025 года в Новосибирской области существенно подорожали сыр и мед, пишет НДН.инфо со ссылкой на данные из официальной сводки Новосибирскстата.

Теперь килограмм сыра в среднем обходится в 937,68 рубля. Цена на этот продукт выросла более чем на 40 рублей за неделю!

Вслед за сыром подорожание затронуло и другой натуральный продукт — мед, пишет издание. Аналитики Новосибирскстата зафиксировали, что средняя стоимость килограмма меда в области достигла 562 рублей.

При этом некоторые сладости в регионе, наоборот, подешевели. Так, цены на варенье, джем и повидло упали на 3,1%. Стоимость печенья снизилась на 2,3%,  карамели — на 2,2%.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: