Насколько обеспеченно живут новосибирцы? В России составили рейтинг материального благополучия регионов

Новосибирск не попал в топ-20 рейтинга материального благополучия среди регионов страны (составлен экспертами Центра экономических исследований «РИА Рейтинг» по данным Росстата и Центрального Банка РФ.). Наш город занял лишь 24 строчку списка, впрочем, сибирской столице удалось повысить баллы при сравнении «год к году» (сейчас уровень 69,12 — вместо прошлых показателей 54,92).

Лидером по зарплатам стал Ямало-Ненецкий автономный округ с рейтинговым баллом 100, следом идет Ханты-Мансийский автономный округ (99,31) и Магаданская область (99,11). Московской области и Москве досталось девятое и десятое места, Петербургу — восьмое. На последнем месте рейтинга — Республика Ингушетия с показателем 2,68.