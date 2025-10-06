Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Насколько обеспеченно живут новосибирцы? В России составили рейтинг материального благополучия регионов

У кого самые высокие зарплаты по стране, а кто оказался аутсайдером топа?

Новосибирск не попал в топ-20 рейтинга материального благополучия среди регионов страны (составлен экспертами Центра экономических исследований «РИА Рейтинг» по данным Росстата и Центрального Банка РФ.). Наш город занял лишь 24 строчку списка, впрочем, сибирской столице удалось повысить баллы при сравнении «год к году» (сейчас уровень 69,12 — вместо прошлых показателей 54,92).

Лидером по зарплатам стал Ямало-Ненецкий автономный округ с рейтинговым баллом 100, следом идет Ханты-Мансийский автономный округ (99,31) и Магаданская область (99,11). Московской области и Москве досталось девятое и десятое места, Петербургу — восьмое. На последнем месте рейтинга — Республика Ингушетия с показателем 2,68.

