Кредит брать не буду! Новосибирцы активно используют самозапрет на кредиты

По словам министра цифрового развития и связи региона Сергея Цукаря, жители Новосибирской области активно пользуются новой опцией. За месяц в регионе установлено 183 683 самозапретов.

Запрет устанавливается на все потребительские кредиты и займы. При этом на Госуслугах можно по своему усмотрению ограничить выдачу полностью или частично. Например, можно запретить дистанционное оформление кредитов. В этом случае заключение договора будет возможно только при личном присутствии в офисе банка или микрофинансовой организации. Возможность установить самозапрет не распространяется на ипотеку, образовательные и автокредиты, а также на уже заключенные договоры.

«В кредитной истории тех, кто подал заявление, появляется специальная отметка с датой начала действия самозапрета. После этого банки и микрофинансовые организации должны отказывать в выдаче кредита или микрозайма. Снять ограничение можно в любой момент, подав заявление на Госуслугах. Понадобится электронная подпись. Создать её можно в приложении «Госключ». Самозапрет перестанет действовать на второй календарный день после внесения сведений в кредитную историю», – рассказал Сергей Цукарь.