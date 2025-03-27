Шоколадки на вес золота: как изменятся цены на кондитерские изделия в новосибирских магазинах?

Минпромторг России опубликовал законопроект о маркировке кондитерских изделий, который может существенно повлиять на цены продуктов в Новосибирске, пишет Om1.ru. Согласно документу, с 1 декабря этого года маркировка будет обязательной для производителей, выпускающих шоколад, конфеты, печенье и хлебобулочные изделия, а также джемы и другие фруктовые сладости.

Отмечается, что переход на маркировку будет поэтапным: с 1 декабря 2025 года — для сахаров и шоколадных изделий, с 1 марта 2026 года — для замороженных десертов и части хлебобулочных изделий, с 1 мая 2026 года — для жвачки, карамели и других продуктов, а с 1 мая 2027 года — для сладких изделий в групповой упаковке.

Для хлебобулочных изделий со сроком годности более пяти суток маркировка тоже станет обязательной. Производители будут обязаны передавать данные о выводе продукции из оборота с 1 мая 2027 года и о её обороте — с 1 июня того же года.

По словам экспертов, нововведения по маркировке могут привести к увеличению стоимости продукции, в том числе хлеба и кондитерских изделий, на 50 %. Постановление правительства, которое введёт эти изменения, вступит в силу с 1 сентября 2025-го.