Как изменились зарплатные ожидания новосибирцев за последние два года?

В Новосибирской области зарплатные ожидания и предложения достигли 70 тысяч рублей, увеличившись на 20 тысяч рублей (40%) с февраля 2023 года, пишет НДН.инфо со ссылкой на исследование hh.ru.

Директора hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярева отмечает, что работодатели вынуждены постоянно повышать ставки, чтобы оставаться конкурентоспособными. Как правило, индексация зарплат начинается весной или летом, но в 2023 году средние предложения в вакансиях начали расти уже в июне и поднимались вплоть до конца года. В 2024-м рост начался еще раньше — в апреле.

Большая часть работодателей (63%) считает, что в этом году произойдет увеличение окладов сотрудников. При этом 42% уверены, что рост будет лишь в пределах официальной инфляции, 21% предпочитает в этом вопросе ориентироваться на рынок, а также на запросы сотрудников и соискателей.