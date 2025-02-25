Какие продукты ощутимо подорожали в новосибирских магазинах с начала 2025 года?

В Новосибирской области резко подорожала говядина — такие данные опубликовало региональное управление Федеральной службы статистики (Новосибирскоблстат), пишет «Вести Новосибирск». С 1 по 20 февраля 2025 года рыночная стоимость говядины за один килограмм выросла на 14 рублей.

На втором месте по росту цены — охлажденная и замороженная курица. По состоянию на 17 февраля цена на этот продукт составляла в среднем 228 рублей за килограмм (в конце января его стоимость была 216 рублей).

Кроме того, отмечается рост цен на свинину и рыбу. Цена за килограмм с начала года поднялась в среднем на три рубля: теперь свинину и мороженную рыбу можно купить по цене 393 рубля и 297 рублей соответственно.