Дорогая Масленица: аналитики посчитали «индекс блина» в Новосибирске

Накануне масленичной недели, которая будет проходить с 25 февраля по 2 марта, специалисты «Платформы ОФД» по запросу «Известий» подсчитали «индекс блина».

Выяснилось, что самые дорогие блины — в Новосибирске (их индекс — на уровне 178 рублей). В Москве «индекс» — 162 рубля, в Екатеринбурге — 158 , в Краснодаре — 154, в Петербурге — 150.

Для расчета аналитики использовали стоимость набора для приготовления блинов классической рецептуры на семью из четырех человек.

По России средняя цена продуктового набора для приготовления блинов — 142 рубля, что на 5% больше прошлогодних показателей.