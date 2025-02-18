18+
  • Образ жизни
  • Финансы
  • News
Финансы

Поделиться:

На диету? В Новосибирской области подорожала минимальная продуктовая корзина

Наш регион занял шестое место в Сибири по цене продуктового набора на месяц.

pxhere.com

В первый месяц этого года минимальный набор продуктов в нашем регионе подорожал на 2%, сообщили в Новосибирскстате.

В числе наиболее популярных позиций из продуктового набора — макароны, крупы, молочные изделия, мясо, хлеб, овощи и фрукты, рыба, яйца, чай, соль, специи, сладости и сахар.

По стоимости набора наш регион занял шестое место в Сибирском федеральном округе. Цены, превосходящие показатели Новосибирской области, — в Хакасии, Туве и Красноярском крае.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: