На диету? В Новосибирской области подорожала минимальная продуктовая корзина

В первый месяц этого года минимальный набор продуктов в нашем регионе подорожал на 2%, сообщили в Новосибирскстате.

В числе наиболее популярных позиций из продуктового набора — макароны, крупы, молочные изделия, мясо, хлеб, овощи и фрукты, рыба, яйца, чай, соль, специи, сладости и сахар.

По стоимости набора наш регион занял шестое место в Сибирском федеральном округе. Цены, превосходящие показатели Новосибирской области, — в Хакасии, Туве и Красноярском крае.