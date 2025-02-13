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Финансы

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Покупают ли россияне подарки в честь 14 февраля и сколько готовы тратить?

В Новосибирске молодые люди тратят в среднем 3700 рублей на презент для возлюбленной.

pxhere.com

Сразу снимем торжественность момента: выяснилось, что 80% россиян вовсе не планируют дарить второй половинке подарок в День святого Валентина. Об этом сообщают аналитики SuperJob, которые провели исследование накануне праздника.

По результатам опроса, 9% россиян готовят подарок супруге или супругу, 4% — любимому человеку, а по 1% — детям, родным, друзьям и родителям. Среди тех, кто готовит подарки, — преимущественно мужчины.

При этом сильный пол готов тратить больше денег на презенты, чем слабый. В среднем в Новосибирске молодые люди готовы отдать 3700 рублей, тогда как девушки — 2500. Презент от мужа для жены респонденты оценили в 3300 рублей, а от жены для мужа — опять же в 2500 рублей.

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