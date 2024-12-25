Салаты выросли в цене: в новосибирских магазинах подорожали овощи

В Новосибирске с приближением праздников значительно повышаются цены на некоторые продукты питания, пишет издание НДН.инфо со ссылкой на информацию Новосибирскстата. В среднем в этом месяце произойдет удорожание свежих овощей на 30%.

На 34,5% выросла цена на свежие огурцы, помидоры подорожали на 27%. Стоимость картофеля и лука поднялась на 23%, капусты — на 18%.

По словам экспертов, к основным причинам повышения цен относится сокращение запасов овощей на складах и увеличение затрат на тепличное выращивание.

При этом фрукты на полках магазинов начинают дешеветь. В частности, стоимость апельсинов и лимонов снизилась на более чем 90%.