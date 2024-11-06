Сколько новосибирских многодетных семей получили сертификат на областной семейный капитал?

Областной семейный капитал, как региональную меру поддержки, ввели с 1 января 2012 года, затем выплату включили в региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография».

Количество многодетных семей, получивших сертификат на областной семейный капитал, начиная с 2012 года ежемесячно увеличивается, и по состоянию на сегодняшний день составляет около 57 тысяч. Уже распорядились финансовыми средствами 46,6 тысяч семей.

Лидирующие по востребованности позиции среди направлений использования средств областного семейного капитала занимает улучшение жилищный условий (порядка 30 тысяч многодетных родителей). Далее по убывающей следуют приобретение автотранспорта (9,2 тысячи семей), обучение (2,4 тысячи семей), приобретение компьютерной техники (529 семей), получение единовременной денежной выплаты на ребенка-инвалида (177 семей), а подключение жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения (64 семьи) и формирование накопительной части трудовой пенсии (4 семьи).

Областной семейный капитал предоставляется в проактивном формате при присвоении семье статуса многодетной. Размер выплаты ежегодно индексируется, в текущем году сумма сертификата – 146,7 тысяч рублей.