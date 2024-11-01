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Финансы

Потратимся в «черную пятницу»: новосибирцы попали в пятерку щедрых покупателей

В период ноябрьских акций и скидок жители Новосибирска готовы потратить в среднем больше 20 тысяч рублей.

pxhere.com

Более трети новосибирцев собираются увеличить свои траты на покупки в период ноябрьских распродаж. Об этом пишет Om1 Новосибирск ссылкой на результаты опроса, проведенного сервисами «Авито Реклама» и «Авито Товары», В среднем жители сибирского мегаполиса планируют потратить в период распродаж более 23 тысяч рублей.

По итогу Новосибирск занял пятое место в рейтинге городов, где жители больше всего покупают в скидочный период. Больше всего собираются увеличить шопинг-расходы жители в возрасте от 18 до 34 лет. Чаще всего они покупают одежду, обувь, подарки к зимним праздникам, товары из рубрики «красота издоровье», бытовую технику и электронику, а также товары для хобби.

При этом только 27% составляют списки необходимых покупок. Чаще всего новосибирцы узнают о скидках из рекламы на маркетплейсах (64%), в социальных сетях (50%) и на телевидении (45%).

«Наше исследование говорит о том, что онлайн-реклама — ключевой фактор при принятии решения о покупке для 57% россиян», — отмечает директор «Авито Рекламы» Яков Пейсахзон.

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