Какое место в рейтинге доходов населения заняла Новосибирская область?

Новосибирская область заняла 23 место в рейтинге доходов населения России, сообщает РИА Новости.

Среднедушевые доходы новосибирцев, в соответствии с приведенной статистикой, во втором квартале 2024 года составили 52,4 тыс. рублей. Этот показатель на 8,4 тыс. рублей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доходы населения за этот период увеличились на 7,7%.

Лидерами топа стали Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа. На последних местах рейтинга — Ингушетия и Карачаево-Черкесская Республика.