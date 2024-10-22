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Финансы

Какое место в рейтинге доходов населения заняла Новосибирская область?

Возглавили список Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа.

pixabay.com

Новосибирская область заняла 23 место в рейтинге доходов населения России, сообщает РИА Новости.

Среднедушевые доходы новосибирцев, в соответствии с приведенной статистикой, во втором квартале 2024 года составили 52,4 тыс. рублей. Этот показатель на 8,4 тыс. рублей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доходы населения за этот период увеличились на 7,7%.

Лидерами топа стали Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа. На последних местах рейтинга — Ингушетия и Карачаево-Черкесская Республика.

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