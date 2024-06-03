В этом году более 270 тысяч новосибирских детей и будущих мам получили выплаты и пособия

С 1 февраля 2024 года материнский капитал был проиндексирован, его размер на первого ребенка сейчас равен 630 380 рублей.
С начала 2024 года более 270 тысяч детей и будущих мам региона получили поддержку в виде различных выплат и пособий. На обеспечение этих целей было направлено свыше 16 млрд рублей.
Материнский (семейный) капитал (МСК) — одна из самых востребованных мер соцподдержки для новосибирских семей. С начала действия Программы (с 2007 года) владельцами сертификатов на МСК стали более 280 тысяч семей региона, 4,6 тысяч из них — в 2024 году. Сертификат на маткапитал специалистами регионального Отделения СФР оформляется в проактивном режиме (в беззаявительном порядке) и направляется в личный кабинет мамы или отца. Более 80% семей уже распорядились средствами капитала (полностью или частично). На эти цели рамках Программы с начала ее реализации Отделением СФР по Новосибирской области направлено свыше 90 млрд руб.
С 1 февраля 2024 года материнский капитал был проиндексирован. Размер капитала на первого ребенка составляет 630 380 рублей. Такая же сумма полагается семьям с двумя детьми, с двумя и более детьми, рожденными или усыновленными в период с 2007 по 2019 год, если право на получение материнского капитала не было использовано.. Размер материнского капитала который полагается семьям, где с 2020 года появился второй ребенок, а также третий и последующие дети, если до их появления право на получение материнского капитала не было использовано, составляет 833 024 рубля. Родителям, получившим сертификат на первенца, положена доплата в размере 202 643 рубля, если в семье появится еще один ребенок.
Средства маткапитала можно направить на улучшение жилищных условий, обучение детей, накопительную пенсию родителей, ежемесячную выплату на ребенка до 3-х лет или покупку товаров и услуг для социальной адаптации детей с инвалидностью. Правила программы позволяют выбрать одно или несколько направлений расходования средств.
Помимо материнского капитала региональное Отделение СФР устанавливает и выплачивает следующие «детские» выплаты:
· единовременную выплату по беременности и родам (выплачивается суммарно за весь период отпуска). Размер пособия зависит от заработка мамы и выплачивается разово. Если мама учится, пособие выплачивается в учебном заведении в размере стипендии;
· единовременное пособие при рождении ребенка (выплачивается одному из родителей). Размер выплаты в Новосибирской области с учетом районного коэффициента составляет 29 525,16 руб.;
· пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Его размер для работающих родителей составляет 40% среднего заработка получателя (за два года, предшествующих году отпуска по уходу за ребенком). Для неработающих — 11 072,68 руб. в месяц;
· ежемесячную выплату из средств маткапитала на детей до 3-х лет (устанавливается семьям, чей среднедушевой доход не превышает двух региональных прожиточных минимумов). Размер выплаты зависит от прожиточного минимума и составляет в нашем регионе 15 871 руб.;
· единое пособие, которое устанавливается беременным женщинам и на детей в возрасте до 17 лет. Право на пособие имеют семьи, чей среднедушевой доход не превышает региональный прожиточный минимум (в нашем регионе 15 317 руб.). Учитывается также имущественная обеспеченность семьи. Размер пособия может составлять 50, 75 или 100% от регионального ПМ. Для трудоспособного населения (в том числе для будущих мам) в Новосибирской области он составляет в текущем году 16 696 руб., для детей — 15 871 руб.;
· единовременную выплату при усыновлении ребенка. Размер выплаты составляет 29 525,16 руб. Он повышается до 225 596,28 руб., если речь идет об усыновлении ребенка с инвалидностью, ребенка в возрасте 8 лет и старше, а также в том случае, если усыновляются несколько детей, являющихся братьями (сестрами);
· единовременную выплату беременной жене военнослужащего по призыву или мобилизованного (выплачивается будущим мамам со сроком беременности не менее 180 дней). Размер выплаты в нашем регионе составляет 46 756,15руб. ;
· ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву/мобилизованного (на детей до 3-х лет) в размере 20 038,36 руб. и др.;
Подробнее информацию о пособиях для семей с детьми и о том, как их получить, можно найти на сайте СФР в разделе «Семьям с детьми».
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