В этом году более 270 тысяч новосибирских детей и будущих мам получили выплаты и пособия

С начала 2024 года более 270 тысяч детей и будущих мам региона получили поддержку в виде различных выплат и пособий. На обеспечение этих целей было направлено свыше 16 млрд рублей.

Материнский (семейный) капитал (МСК) — одна из самых востребованных мер соцподдержки для новосибирских семей. С начала действия Программы (с 2007 года) владельцами сертификатов на МСК стали более 280 тысяч семей региона, 4,6 тысяч из них — в 2024 году. Сертификат на маткапитал специалистами регионального Отделения СФР оформляется в проактивном режиме (в беззаявительном порядке) и направляется в личный кабинет мамы или отца. Более 80% семей уже распорядились средствами капитала (полностью или частично). На эти цели рамках Программы с начала ее реализации Отделением СФР по Новосибирской области направлено свыше 90 млрд руб.

С 1 февраля 2024 года материнский капитал был проиндексирован. Размер капитала на первого ребенка составляет 630 380 рублей. Такая же сумма полагается семьям с двумя детьми, с двумя и более детьми, рожденными или усыновленными в период с 2007 по 2019 год, если право на получение материнского капитала не было использовано.. Размер материнского капитала который полагается семьям, где с 2020 года появился второй ребенок, а также третий и последующие дети, если до их появления право на получение материнского капитала не было использовано, составляет 833 024 рубля. Родителям, получившим сертификат на первенца, положена доплата в размере 202 643 рубля, если в семье появится еще один ребенок.

Средства маткапитала можно направить на улучшение жилищных условий, обучение детей, накопительную пенсию родителей, ежемесячную выплату на ребенка до 3-х лет или покупку товаров и услуг для социальной адаптации детей с инвалидностью. Правила программы позволяют выбрать одно или несколько направлений расходования средств.