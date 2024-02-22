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Финансы

Сколько денег новосибирские женщины тратят на подарки коллегам 23 февраля?

93% компаний в этом году готовят подарки для сотрудников-мужчин.

pxhere.com

В среднем женщины Новосибирска сбрасываются на подарки коллегам по 500 рублей, рассказали эксперты сервиса «Зарплата.ру» накануне 23 февраля.

Треть опрошенных хотела бы обойтись без подарка, столько же респондентов не хотели бы отмечать на работе этот праздник. Вместе с тем 93% компаний в этом году готовят поздравления и подарки для коллег-мужчин.

В большинстве случаев подарки приобретаются за счет женской части коллектива. В 36% случаев часть затрат берет на себя работодатель. В 24% компаний начальство оплачивает подарки полностью.

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