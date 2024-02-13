Новосибирцы готовы потратить на одно свидание больше пяти тысяч рублей

Перед Днем влюбленных портал 2ГИС создал рейтинг трат на свидания среди жителей российских городов. Выяснилось, какое «финансирование» новосибирцы готовы выделить на романтические встречи.

В среднем за встречу жители Новосибирска тратят 5 326 рублей: порядка 3 тысяч уходит на ужин в ресторане или кафе, еще 2 422 рубля — на букет цветов. Наш город занял шестое место по уровню затрат среди российских мегаполисов. В топ-3 вошли Москва, Владивосток и Красноярск.