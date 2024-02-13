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Финансы

Новосибирцы готовы потратить на одно свидание больше пяти тысяч рублей

Основная часть этой суммы – расходы на ужин в ресторане.

pxhere.com

Перед Днем влюбленных портал 2ГИС создал рейтинг трат на свидания среди жителей российских городов. Выяснилось, какое «финансирование» новосибирцы готовы выделить на романтические встречи. 

В среднем за встречу жители Новосибирска тратят 5 326 рублей: порядка 3 тысяч уходит на ужин в ресторане или кафе, еще 2 422 рубля — на букет цветов. Наш город занял шестое место по уровню затрат среди российских мегаполисов.  В топ-3 вошли Москва, Владивосток и Красноярск. 

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