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Зарплаты не хватает даже на основные нужды – в этом признались больше половины новосибирцев

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Чаще других на невозможность покрыть зарплатой базовые расходы жалуются представители медицинской сферы и фармацевтики, а также административный персонал.

Сервис hh.ru провел опрос среди жителей Новосибирской области, по итогам которого выяснилось, что большей части респондентов не хватает зараплаты на базовые нужды.

Лишь 16% опрошенных уверяют, что заработной платы на основные траты им достаточно. 31% новосибирцев говорят, что текущей зарплаты им с трудом хватает на основные нужды — такой ответ в основном давали жители, которые работают в сферах строительства, недвижимости, сервисного обслуживания и производства.

53% опрошенных признались, что оплаты труда а покрытие базовых трат им не хватает. Критичнее всего дела обстоят у представителей медицинской сферы, фармацевтики и административного персонала.

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