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Какие продукты на полках новосибирских магазинов подорожают в октябре?

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В списке — гречка и вино. При этом цены на свинину и рыбу, наоборот, снизятся.

pxhere.com

Новый рост цен на продукты вскоре ожидает потребителей. Увеличение стоимости коснется четырёх категорий товаров, сообщил экономист Алексей Орлов в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам эксперта, скоро в магазинах подорожают крупы, газированные напитки, сахар и алкоголь. Причиной роста цен является сезонный характер и увеличение стоимости сырья.

Ожидается, что цена на крупы поднимется на 5%. Речь идет о гречке, перловке, рисе, киноа и овсянке. Вино подорожает на 2-3%.

Вместе с тем стоимость некоторых товаров, напротив, снизится. Так, подешевеет свинина и курица. Кроме того, снизится цена на рыбу и соль.

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