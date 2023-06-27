SuperJob: В Новосибирске и Петербурге самые щедрые прибавки к зарплате по России

77% компаний за последний год повысили сотрудникам зарплату, 56% организаций сделали это в последние полгода. Такие данные публикует сервис SuperJob..

По итогу проведенного опроса выяснилось, что в каждой пятой организации (21%) доходы пересматривали 6-12 месяцев назад. О том, что с момента последнего повышения прошло от года до двух сообщили 8% работодателей, а 6% никак не меняли зарплаты сотрудникам уже более двух лет.

Лидерами среди работодателей, кто повышал зарплату от полугода до года назад, стали Петербург (26%) и Новосибирск (24%). В целом по России наибольший прирост в доходах зафиксирован у IT специалистов (+ 9%), далее идет сфера строительства (+7,4%) и третье место с одинаковыми показателями (+7%) разделили маркетинг и банковская отрасль.